"L'emergenza non ci ha fermati": Forlì ha festeggiato il 75esimo della Liberazione

"L'emergenza non ci ha fermati". Forlì ha celebrato sabato mattina il 75esimo anniversario della Liberazione, rendendo onore al Sacrario ai Caduti per la Libertà di San Mercuriale e poi ai Lampioni dei Martiri di Piazza Saffi. Al fianco del sindaco Gian Luca Zattini era presenti i rappresentanti delle associazioni partigiane e al vescovo Livio Corazza. Il primo cittadino ha parlato di "anniversario istituzionale nel quale riconosciamo i valori fondanti della Costituzione della Repubblica Italiana: giustizia, uguaglianza, responsabilità".

Video - Celebrata la Festa della Liberazione

Nonostante la situazione dovuta al covid-2019, "abbiamo deciso di celebrare questo anniversario comunque in modo istituzionale e dedicando massimo rilievo, attraverso la tecnologia, al grande lavoro fatto dagli studenti insieme agli insegnanti. Un pensiero di riconoscenza e stima va a tutti coloro che hanno contribuito alla Liberazione dell'Italia. Lo avrei fatto in piazza, rivolgendomi direttamente ai testimoni che non mancano di farci sentire la loro vicinanza come Tonina Laghi, Ida Valbonesi, Artibano Bulzoni, Sergio Giammarchi e Giovanni Nanni. Spero ci sentano e che considerino queste parole come un abbraccio da parte di tutti. Alcuni di loro sono stati intervistati e hanno contribuito con la memoria ad aprire la riflessione sull'importanza di beni preziosi quali la pace e l'importanza della collaborazione".

"La Festa del 25 aprile ci parla di tante cose e è sorretta da tanti valori, ma soprattutto in un momento come questo in cui tutto il mondo è chiamato a difendersi da un pericolo invisibile deve richiamare la nostra attenzione all'importanza di stare insieme, di sentirci comunità, di pensare che il bene collettivo garantisce migliori condizioni a ognuno di noi - continua Zattini -. So che avete partecipato in tantissimi, sia al concorso che ai progetti".

Al momento con gli studenti in videoconferenza ha partecipato anche l'assessore alle politiche educative Paola Casara. La vincitrice del concorso per il manifesto è Emma Ceredi della Classe 3F, Scuola media Zangheri Le due Menzioni Speciali sono andate a Lorenzo Esposito (Classe 3B dell'Istituto Professionale Roberto Ruffilli) e alla Classe 3C della Scuola Media Mercuriale. "Visto la bellezza di tutte le opere abbiamo deciso di premiare lo straordinario impegno dimostrato riconoscendo a tutte le scuole partecipanti un premio speciale di alto riconoscimento - conclude Zattini, il quale, insieme a Casara, ha ringraziato "professori, presidi, famiglie erché in questo vostro lavoro c'è la prova che i valori del 25 aprile sono operativi e producono cultura ed educazione". Il sindaco ha reso omaggio, sempre in rappresentanza della città, ai Caduti delle Forze Alleate nei cimiteri militari di Vecchiazzano e della via Ravegnana.