L'epidemia divampa in un'altra casa di riposo: 28 positivi al virus alla 'Zangheri'

Divampa il contagio all'interno della casa di riposo Zangheri: sono 28 i positivi al Covid-19 all'interno della struttura di via Andrelini, a cui si aggiungono i due coniugi individuati alla fine della scorsa settimana, di cui l'uomo, 96 anni, è morto sabato in ospedale. Dopo quest'episodio sono stati somministrati 85 tamponi, di cui appunto 28 positivi, così suddivisi per reparto: 22 ospiti al Reparto Poligneri, molti di loro asintomatici, 1 ospite al Reparto Minardi, 4 ospiti al Vassura ed 1 ospite al Magnani. I risultati sono arrivati giovedì mattina, dopo che erano stati effettuti i test martedì. E', insomma, un nuovo focolaio, dopo quelli che si sono verificati a Forlimpopoli, Rocca San Casciano e Meldola.

“Giovedì mattina si è concordato con l'Ausl di organizzare un nucleo dedicato presso la nostra struttura. Proseguiranno i tamponi da parte dell'Igiene Pubblica ai restanti ospiti nonché al personale non ancora sottoposto a tampone. I nostri sforzi continueranno ad essere tali per la gestione della situazione”, spiegano in una nota la Presidente Wilma Vernocchi e la direttrice Annalisa Valgimigli. In sostanza, come già operato da altre parti la 'Zangheri' si sdoppierà in due ale autonome e isolate l'una dall'altra, per tenere separati positivi e negativi al Coronavirus.

Sempre Vernocchi e Valgimigli: “Ci teniamo precisare che fin dal 23 febbraio 2020, cioè da quando il Ministero della salute e Ausl hanno emanato, con vari decreti, comportamenti e norme per far fronte all'iniziale epidemia, abbiamo eseguito scrupolosamente ogni indicazione, non ultima di fare divieto ai famigliari, visitatori, volontari , di entrare nella struttura, provvedendo a un servizio di telefonate e videochiamate fra famigliari e ospiti. I nostri telefoni sono stati e rimangono a disposizione per qualunque informazione si desideri. Alla Casa di riposo Pietro Zangheri non è stato sottovalutato nulla e gli operatori sono stati dotati dei dispositivi di protezione come mascherine, guanti, camici , visiere, oltre a potenziare il servizio assistenziale”.

La Zangheri è una grande struttura con circa 300 ospiti, che sommati al personale di assistenza, a quello amministrativo e ai volontari, è normalmente una cittadella da circa 500 persone. Ià a metà marzo la 'Zangheri' aveva schivato il pericolo: “La preoccupante situazione era iniziata con l'entrata di un'ospite da parte dell'Ausl, proveniente da Villa Serena, il 16 marzo scorso. Successivamente domenica 22 marzo , a seguito del tampone positivo l'ospite fu trasferita immediatamente ad altra struttura. Provammo grande sollievo dal risultato negativo degli 89 tamponi sottoposti agli ospiti e personale del reparto. Nel caso dei due coniugi il marito di 96 anni era defunto all'ospedale Pierantoni sabato scorso, risultato positivo il tampone post mortem, mentre la moglie era stata immediatamente trasferita dalla nostra struttura”. Purtroppo, però, questa volta il contagio non è stato bloccato e si è diffuso. Gli anziani ospiti per ora non possono usare gli spazi comuni e sono già partiti i provvedimenti per contenere al massimo il contagio.