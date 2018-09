L'escursione con la mountain bike finisce con un brutto volo: è grave

È ricoverato all'ospedale Maurizio Bufalini dopo una rovinosa caduta dalla mountain bike. L'incidente, che ha visto protagonista suo malgrado un forlivese di 74 anni, è avvenuto domenica mattina lungo un sentiero tra Bocconi e San Benedetto in Alpe lungo il sentiero CAI 427. Per cause da chiarire ha perso il controllo della sua e-bike ed è finito fuori sentiero, precipitando per più di 30 metri in una scarpata. Sono subito partite due squadre del Soccorso Alpino, con infermiere, mentre una terza era in avvicinamento.

Arrivati sul posto, i tecnici e il sanitario hanno subito constatato la gravità del volo, e hanno subito constatato che un’evacuazione del paziente via terra, avrebbe richiesto troppe ore. Dopo la prima valutazione dell’infortunato da parte del sanitario, si è deciso di far decollare l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, per permettere l’evacuazione tramite verricello. Le

squadre di terra del Soccorso Alpino hanno pensato prima all’immobilizzazione del paziente e alla sua messa in sicurezza, dopo di che hanno dovuto creare spazio alla verricellata nel fitto bosco. Una volta verricellato il paziente, Drago lo ha consegnato all’elimedica di Ravenna, con a bordo il personale medico, che lo ha in fine portato al nosocomio cesenate specializzato in traumi.