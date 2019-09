L'esperto di climatologia Norbert Lantschner a Forlì per parlare della "casa del futuro"

Mercoledì alle 15, nel salone comunale di Forlì, il professor Norbert Lantschner - esperto in climatologia e in energie rinnovabili e presidente della Fondazione ClimAbita - terrà un convegno per gli ordini dei professionisti e per le imprese su come costruire la casa del futuro. Lantschner è l’ideatore ed il promotore del progetto CasaClima. L’esperienza assunta nel campo dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di energie rinnovabili confluisce nel progetto creando in breve tempo un grande riscontro a livello nazionale e internazionale. "Bisogna impegnarsi per sviluppare e promuovere insieme una nuova cultura del vivere e costruire sostenibile, coinvolgendo tutti gli attori nel campo ambientale ed edilizio per favorire la realizzazione di strategie nell’ambito della sostenibilità e dell’efficienza energetica, idrica, dei materiali e dei processi di riciclo e recupero - spiega -. Tenendo sempre in primo piano il rapporto fra uomo e natura".