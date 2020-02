L'eurodeputata Elly Schlein alla mostra Touroperator ospitata al Maf

Grande interesse e partecipazione alla presentazione della mostra Touroperator, ospitata presso al Museo Archeologico Tobia Aldini di Forlimpopoli. Tantissimi gli intervenuti per ascoltare le parole dell’autore Massimo Sansavini che ha portato gli spettatori a conoscere i viaggi della speranza, del medico Stefano Geniere Nigra, che è stato a bordo della nave Vos Prudence, per portare soccorso ai migranti nel mediterraneo, e a Elly Schlein, giovane eurodeputata esperta di politiche migratorie, ora eletta nel consiglio della regione Emilia-Romagna, moderati da Franco Ronconi referente di Libera.

Grande interesse sull’argomento delle migrazioni e su come l’arte contemporanea possa servire a comprendere tematiche spesso poco approfondite. Gli spettatori possono toccare con mano quelle opere realizzate con il legno degli scafi che hanno viaggiato nel Mediterraneo per capire meglio un argomento che continua a mantenere una grande attualità. La mostra sarà accompagnata durante la sua permanenza al Maf di Forlimpopoli da incontri didattici, visite guidate, visite con le scolaresche della provincia di Forlì-Cesena, laboratori didattici per ragazzi e genitori, presentazione di libri e incontri culturali.

Con la mostra Touroperator, Forlimpopoli si pone come capofila di una serie di manifestazioni per dare visibilità al pluralismo culturale, con un particolare sguardo verso gli aspetti culturali delle minoranze. La mostra Touroperator e gli eventi ad essa collegati saranno ospitati al Maf di Forlimpopoli fino al 3 maggio.