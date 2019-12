L'ex patron di Rimini Yatch condannato all'ergastolo in Libia rientra in Italia

Sta rientrando in Italia imbarcato all'alba su un volo per Roma Giulio Lolli, l'imprenditore originario di Bertinoro condannato all'ergastolo in Libia per terrorismo e fiancheggiamento di un gruppo estremista separatista.

Lolli quando era stato arrestato a Tripoli due anni fa era già considerato latitante per la giustizia italiana da 9 anni; da quando cioe' il sostituto procuratore Davide Ercolani lo aveva indagato per associazione per delinquere, truffa, falso e appropriazione indebita. Soprannominato il "pirata" proprio per quella sua rocambolesca fuga a bordo di uno yacht verso le coste del Nordafrica, è stato consegnato al Ros dei Carabinieri grazie all'intervento diplomatico dell'Ambasciata Italiana di Tripoli dell'Ufficiale di Collegamento della Polizia di Stato, in accordo con il Ministero della Giustizia Ministero degli Esteri e sotto l'impulso della Procura della Repubblica di Rimini e quindi del sostituto procuratore Davide Ercolani.