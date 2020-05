"L’idea piace": già una cinquantina tra palestre e società utilizzano le aree verdi

Sono già una cinquantina tra palestre private e società sportive che stanno utilizzando le aree verdi di Forlì divenute fruibili anche a questo scopo grazie alla decisione dell’amministrazione comunale. "L'intento è quello di fare proseguire l'attività sia ai forlivesi amanti degli sport che alle società o palestre, molto penalizzate dall'attuale situazione di pandemia", ricorda il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo, che ha potuto constatare di persona il grande interesse dimostrato per questa possibilità.

"Già dai giorni scorsi, infatti, sono stati tanti i forlivesi che hanno potuto sfruttare l'accesso alle aree verdi, studiato per non mettere a rischio contagio nessuno - illustra Mezzacapo -. All’aperto gli sportivi o i corsisti potranno stare anche a diversi metri di distanza osservando più che ampiamente le restrizioni vigenti. Infatti gli utenti e gli organizzatori sono ancora tenuti alle rigide norme per la sicurezza a cominciare dal distanziamento. Ognuno potrà portare un proprio attrezzo personale, anche se le palestre non potranno spostare la loro attrezzatura sui prati".

Prosegue Mezzacapo: "L'attività all'aria aperta è sicuramente un veicolo di richiamo anche per altri cittadini che possono verificare da una certa distanza tutti gli esercizi che vengono svolti. Un modello questo nato a Forlì che è piaciuto molto anche in altri Comuni che hanno chiesto la delibera forlivese da poter attuare nei loro territori". "Sono molto soddisfatto di questa idea - dice il vicesindaco -. Non mi capacitavo infatti che un patrimonio come quello dello sport forlivese venisse così penalizzato tanto penalizzato e per così lungo tempo".

Conclude Mezzacapo: "Seguo direttamente assieme all’unità sport e all’unità verde, i lavori che stanno procedendo nelle nostre bellissime aree verdi e sono sempre pronto a mettermi a disposizione per migliorare sempre più questa risoluzione alla quale ci dovremo abituare nei prossimi mesi. L'importante è che il movimento sportivo possa in qualche modo proseguire nei suoi lavori".