L’impegno dell’Esercito nella "Fase 2": in prima linea anche il 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile "Trieste"

All’indomani dell’avvio della "Fase 2" dell’emergenza sanitaria, continua l'impegno della Brigata Aeromobile "Friuli" nell'emergenza sanitaria da covid-19. Dall’inizio della pandemia, l’Esercito Italiano ha messo a disposizione personale, elicotteri, mezzi terrestri e infrastrutture per poter distribuire nel minor tempo possibile alla Protezione Civile Nazionale e ai nosocomi italiani il materiale sanitario e di protezione necessario a fronteggiare l’emergenza.

In particolare gli equipaggi del Settimo Reggimento Aves "Vega" di Rimini, ricevuta una richiesta di supporto, sono decollati prontamente diretti all’aeroporto di Roma Fiumicino dove hanno prelevato una tonnellata di materiale sanitario e lo hanno consegnato a Cagliari, aeroporto destinatario per la successiva redistribuzione dei dispositivi in parola. Contestualmente, assetti ruotati del 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste” e del Reparto Comando e Supporti Tattici “Friuli”, hanno trasportato più di 600 colli di materiale sanitario e di protezione presso le sedi locali della Protezione Civile di Reggio Emilia ed Ancona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'impegno della “Friuli” prosegue quindi senza sosta anche nella cosiddetta "Fase 2" con una incessante attività di trasporto multimodale e con iniziative caritatevoli per le quali si sono mobilitati tutti i Reparti della Grande Unità evidenziando lo spiccato senso civico ed una grande generosità che caratterizza i soldati italiani. In un momento storico in cui la sicurezza dei cittadini italiani è messa in seria discussione da una emergenza sanitaria di estrema gravità, l’Esercito, da subito in prima linea nel contrasto all' espansione del virus, si sta dimostrando più che mai, un'istituzione vicina al cittadino.