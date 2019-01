L'incendio parte da un camino e danneggia il tetto di un edificio

Ci sono volute circa due ore per i vigili del fuoco per sedare le fiamme che hanno distrutto il tetto di una depandance di una casa colonica nella tarda mattina di venerdì. I pompieri del comando di Forlì sono arrivati sul posto, in via Para, tra Meldola e Selbagnone, con tre squadre e altrettanti mezzi. Poi si è deciso di mantenere solo una squadra sul posto, spegnendo così l'incendio e impedendo che i danni si estendessero al resto della struttura. Il rogo è scoppiato intorno alle 12,30, partito da un camino ha coinvolto il tetto della struttura in cui si trovava la canna fumaria, di cui si raccomanda sempre la massima pulizia. I danni sono stati limitati solo alla porzione di edificio colpito dall'incendio.