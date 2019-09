L'incendio si sviluppa da una cucina e sviluppa fumo: appartamenti evacuati

E' partito dalla cucina l'incendio che nella tarda mattinata di martedì ha interessato un appartamento al primo piano di un edificio di quattro unità in via Silvestro Lega. L'allarme al 115 è giunto poco dopo le 12. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco dei volontari Modigliana e del distaccamento di Rocca San Casciano, che, insieme ai Carabinieri, hanno provveduto ad evacuare le persone dalle altre abitazioni non coinvolte dal rogo. Il personale del 115 ha completato le operazioni di spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza dell'area in meno di due ore. Il rogo ha danneggiato suppellettili e parte all’impianto elettrico. Fortunatamente non vi sono stati feriti.