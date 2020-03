I ragazzi della Tam Tangram Band hanno rotto virtualmente l'isolamento delle loro case: il video

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

I ragazzi della Tam Tangram Band, per la maggior parte utenti delle strutture diurne del forlivese , stanno vivendo come tutti confinati nelle loro case, costretti ad affrontare il disagio della mancanza di contatti . Per i tanti ragazzi che come loro non possono più frequentare i centri di Cavarei e delle altre Cooperative sociali e che si sono trovati improvvisamente privati del loro unico momento di contatto sociale, questa situazione di isolamento è sicuramente più dura da affrontare e lo è anche per le loro famiglie. Per tutte le persone più fragili la situazione che stiamo vivendo tende ad aumentare le problematiche, ma allo stesso tempo però fa emergere anche delle risorse che possono esser d’esempio e di incoraggiamento per tutta la comunità. Ed ecco che alcuni componenti della Tam Tangram Band , in particolare i cantanti solisti, guidati dalla loro direttrice, sono riusciti dall’isolamento delle loro case ad unirsi virtualmente e a realizzare un video che vuol essere un saluto ed un incitamento per tutti.

Il video è pubblicato sulla pagina youtube della Tam Tangram Band https://www.youtube.com/watch?v=fA9sQXpuG14&t=33s