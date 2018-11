L'inquilino disdice l'affitto e "lascia in eredità" una famiglia abusiva

Fa un sopralluogo in vista della futura locazione e trova con sorpresa una famiglia di stranieri, a lui sconosciuti. Si è reso necessario l'intervento degli agenti della Volante della Questura di Forlì per chiarire l'equivoco. La famiglia non sapeva di essere abusiva. Infatti, il precedente inquilino (che aveva da poco comunicato che aveva lasciato l’immobile) l'aveva sistemata in quell’appartamento, all’insaputa del proprietario, percependo l’affitto in nero, ma non aveva avuto cura di avvisare nessuna delle parti in causa di questa sua iniziativa. La questione al momento si è risolta con l’accordo tra i privati di lasciare libero l’appartamento entro questa settimana.