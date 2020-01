L'Istituto Artusi di Forlimpopoli inaugura il nuovo laboratorio informatico

Nuovo traguardo all'insegna dell'innovazione didattica e dell'educazione digitale è quello raggiunto dall'Istituto Alberghiero "Pellegrino Artusi" di Forlimpopoli che si appresta ad inaugurare il nuovo laboratorio informatico realizzato nei locali della sede centrale. La cerimonia di inaugurazione si terrà sabato alle 16 nel corso della terza giornata di Open Day e "la coincidenza non viene a caso - spiega Mariella Pieri, dirigente scolastico dell'Istituto - poiché l'ammodernamento delle strutture informatiche conferma un'offerta formativa che si arricchisce sensibilmente dimostrandosi all'altezza delle sfide dell'era digitale e come tale intende presentarsi ai futuri alunni e alle loro famiglie".

Il nuovo laboratorio informatico, dotato di 25 postazioni di lavoro e di computer di ultimissima generazione, "testimonia l'impegno del nostro Istituto - prosegue la dirigente - nell'adozione di tecnologie all'avanguardia a servizio di metodologie didattiche che contribuiscano a far crescere gli studenti nel sapere ma soprattutto nel saper fare, coniugando cioè conoscenze e competenze grazie all'acquisizione di quelle capacità tecnico-professionali fondamentali capaci di collegare la scuola e le realtà aziendali operanti nel settore dell'ospitalità alberghiera".

"La sostituzione dei vecchi pc e il restyling architettonico dell'aula informatica - ci tiene a precisare Pieri - sono stati resi possibili grazie all'impiego di fondi d'istituto, senza alcun sponsor esterno, affermando con forza un approccio formativo ed educativo al passo coi tempi, aperto alle sfide e alle opportunità della società dell'informazione e, per questo, pronto ad investire nella realizzazione di nuovi ambienti e spazi di apprendimento, volti a far dialogare l'innovazione tecnologica con strategie di insegnamento attivo e metodologie didattiche laboratoriali, per rendere gli alunni cittadini attivi, critici e più consapevoli oltre che professionisti più competitivi".

In linea con la forte sensibilità già dimostrata dall'Istituto Artusi nei confronti delle tematiche della sostenibilità ambientale, dell'educazione al riuso e dell'economia circolare, i vecchi pc, sostituiti nella nuova aula, verranno opportunamente ricondizionati dai tecnici informatici e rimarranno a disposizione dell'Istituto. Accanto al dirigente scolastico, ai docenti, futuri alunni e alle loro famiglie, la cerimonia di inaugurazione del nuovo laboratorio informatico vedrà anche la presenza di varie autorità civili, comunali e provinciali. È attesa la partecipazione del sindaco di Forlimpopoli, Milena Garavini, dell'assessore Sara Pignatari, del presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Gabriele Antonio Fratto, e del consigliere provinciale Valentina Ancarani. L'evento costituirà il momento culminante della giornata di sabato, quando l'Istituto Alberghiero "Pellegrino Artusi" e il Liceo delle Scienze Umane "Valfredo Carducci" accoglieranno gli alunni delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie alla scoperta del piano dell'offerta formativa nel corso del terzo appuntamento con l'Open Day.

Dalle 15 alle 18 dirigente e professori dell'Istituto Alberghiero offriranno l'opportunità a futuri allievi e genitori di conoscere e di fare esperienza dei laboratori e degli ambienti adibiti alle attività didattiche delle tre specializzazioni in Enogastronomia, Sala-Bar e Accoglienza Turistica, a cui dal prossimo anno si andrà ad aggiungere quella in arte bianca e pasticceria. Parallelamente, insegnanti e studenti del Liceo delle Scienze Umane "Valfredo Carducci" incontreranno gli aspiranti neo alunni e le loro famiglie per illustrare la specificità della proposta liceale dell'indirizzo Scienze Umane, tesa a favorire una formazione con ampie basi culturali e strumenti per proseguire gli studi universitari con particolare riguardo a quelli che preparano alla professione docente, psicologo, esperto dei servizi educativi e socio-sanitari.