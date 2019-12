L'Istituto Tecnico Industriale Marconi premia le proprie eccellenze

L’Associazione Genitori dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale "Guglielmo Marconi" di Forlì ha premiato anche quest’anno gli studenti di tutte le classi che hanno concluso l’anno scolastico 2018/2019 con la medie dell’8, del 9 o del 10 o che si sono diplomati con il massimo dei voti o con la lode. Alla cerimonia, che si è svolta sabato nell’Aula Magna dell’Istituto, hanno partecipato la dirigente scolastica Iris Tognon, il consigliere provinciale Valentina Ancarani, il presidente della Camera di Commercio Alberto Zambianchi, il deputato Carlo Ugo de Girolamo, il presidente di Romagna Acque-società delle Fonti Tonino Bernabè, Monica Sartini di Cna, il Presidente del Collegio dei Periti Industriale e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Forlì-Cesena Giampaolo Dall’Agata, Daniela Rocchi di Its Maker, Matteo Casadei di Confindustria, Mauro Collina di Confartigianato, l’assessore Paola Casara che è anche professoressa dell’Istituto; e in rappresentanza del mondo del lavoro locale Laura Arduini per il Circolo Anziani del lavoro Electrolux, il console Massimo Marescalchi per la Federazione Maestri del Lavoro d’Italia Sezione di Forlì-Cesena, l'amministratore di Climatek Paolo Francia, che da anni riconoscono un contributo economico a sostegno dell’associazione.

Tutte le autorità presenti si sono alternate nel momento della premiazione e ciascuno di loro ha premiato i ragazzi meritevoli. Presenti anche Elena e Daniele Maltoni per assegnare ulteriori premi a quei ragazzi che hanno dimostrato una particolare eccellenza in materie nelle quali si distingueva il loro figlio Matteo, deceduto nel dicembre 2007 a seguito di un incidente e che si era diplomato all'Istituto Tecnico INdustriale quello stesso anno.

Negli interventi di tutti i partecipanti è stato sottolineato e apprezzato l’impegno e la serietà nello studio di tutti questi ragazzi ed evidenziato l’alto numero di premiati a conferma dell’ottimo lavoro svolto anche dal corpo docente. Il dirigente scolastico ha ribadito "l’importanza dell’associazione e di questo annuale appuntamento che consente di dare risalto ai risultati raggiunti da questi studenti di fronte a familiari e alle autorità, dando loro stimolo per proseguire o il percorso di studio o, per alcuni, la nuova avventura nel mondo del lavoro, con lo stesso entusiasmo e con la stessa voglia di approfondire e imparare".

L’associazione Genitori Itis Marconi si è costituita nel 1974, ha uno scopo educativo, sociale, culturale; utilizza le quote associative, il ricavato della vendita di gadget e le donazioni di privati o di aziende sia per rilasciare un riconoscimento ai ragazzi che hanno eccelso nello studio, sia per contribuire all’acquisto di materiale scolastico per aule e laboratori, sia per gestire la manutenzione spicciola dell’edificio così da ridurre i tempi lunghi della burocrazia e rispondere in maniera puntuale alle necessità espresse dalla Dirigente e dal Consiglio di istituto.