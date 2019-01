L'istituto tecnico-professionale "Ruffilli" apre le porte a studenti e genitori

Preparare i giovani sia al mondo del lavoro che all’Università è l’obiettivo dell’Istituto professionale Ruffilli che propone quattro diversi indirizzi di studio: Odontotecnico – arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, Servizi commerciali e Servizi commerciali grafici. Sabato alle 15, nela sala Santa Caterina, aula magna dell’Istituto, il dirigente scolastico Marco Molinelli incontrerà gli studenti e i genitori per illustrare le specificità dei diversi percorsi didattici e gli stage che arricchiscono l’offerta formativa. Il corpo docente presente accompagnerà gli ospiti in una visita dell’Istituto, compresi i laboratori di indirizzo dove, seguiti da personale specializzato, avranno i primi contatti con gli strumenti tecnici della professione dell'odontotecnico e della grafica. Inoltre, per tutti i percorsi formativi, sarà possibile, attraverso appuntamento, prendere parte alle lezioni durante l’orario scolastico (mini stage).