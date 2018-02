Croce Rossa, l’Italia che aiuta si ritrova all’istituto Artusi per il gran galà di beneficenza

Una serata conviviale all’insegna del gusto e della solidarietà è quella che venerdì sera ha riscaldato i cuori e solleticato il palato dei tanti volontari, degli amici, delle autorità istituzionali e dei semplici cittadini che hanno partecipato al Gran Galà di beneficenza organizzato dalla Croce Rossa Italiana, comitato locale di Forlimpopoli e Bertinoro, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi”. La grande sala dei ricevimenti dell’Istituto ha aperto le porte al pubblico delle grandi occasioni per questo evento prestigioso, ormai affezionato appuntamento.

Oltre cento venti i commensali, tra i quali il sindaco di Forlimpopoli Mauro Grandini e il consigliere regionale Paolo Zoffoli, che si sono lasciati sedurre dalle prelibatezze di un menu raffinato ed innovativo, tra tradizione e modernità, preparato dagli studenti aspiranti chefs sapientemente coordinati in brigata dai loro docenti chef, così come impeccabili sono stati il servizio a tavola e l’accoglienza degli ospiti, entrambi curati dagli studenti dell’istituto rappresentati in tutti e tre gli indirizzi.

Biglietto di presentazione una cupoletta di verza e frollino con spuma di mortadella e pistacchi su zabaione aromatizzata all’albana di Romagna Docg, per proseguire con vellutata suprema, chifonnade di spinaci e passatelli, seguiti da bersaglieri ripieni di burrata con ragù al coltello di funghi e mirtilli. I medaglioni di coppino cotto a bassa temperatura sono stati poi protagonisti con pavé di patate e verdure brasate, cassata di squacquerone, amarene in conserva e, infine, scaglie di cioccolato fondente e piccoli piaceri di Carnevale.

Ad accompagnare i piatti, le note aromatiche di un’albana secca e dolce Docg e il carattere di un Sangiovese Casticciano Romagna Doc, tutti prodotti e offerti dall’azienda vitivinicola Celli. A riconferma del saldo radicamento sul territorio della Croce Rossa Italiana locale, impegnata da 45 anni in molteplici attività assistenziali e iniziative di autofinanziamento per i tanti progetti di prevenzione e sensibilizzazione di opere socio-assistenziali a favore della comunità, il ricavato dell’evento benefico verrà, quest’anno, devoluto al finanziamento di borse di studio che consentiranno alle famiglie in difficoltà di provvedere al pagamento del contributo scolastico e all’acquisto di materiale didattico per i loro ragazzi.

a serata, che ha avuto come tema la musica classica per cui ogni tavolo ha preso il nome di un compositore, è stata, inoltre, impreziosita da un tocco di glamour e raffinatezza grazie ad un flash di moda curato dalla Pellicceria Cristina di Meldola. “Si tratta di un evento conviviale importante – commentano Emanuele Pignatiello, presidente CRI Forlimpopoli-Bertinoro, e il Dirigente Scolastico Giorgio Brunet – che ha visto riuniti a tavola i valori dell’associazionismo socio-assistenziale, dell’impegno civile e del volontariato con la cultura del gusto e della tradizione enogastronomica interpretate dall’Istituto “Pellegrino Artusi”, eccellenza indiscussa nella formazione dei futuri professionisti dell’arte culinaria e dell’ospitalità alberghiera”.

