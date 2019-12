l Lions Club Forlì Host dona libri e giocattoli al reparto di Pediatria

Nei giorni scorsi una delegazione del Lions Club Forlì Host, coordinata dal presidente Foster Lambruschi, ha fatto visita al Reparto di Pediatria dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni ed ha incontrato il direttore della stessa Unità Operativa Enrico Valletta e alcune sue collaboratrici nella consapevolezza dell'importanza del lavoro svolto dai sanitari verso i bambini ricoverati. Nell'occasione le socie e i soci del Forlì Host hanno donato, per i giovanissimi ospiti del luogo di cura, libri da colorare e da leggere, oltre a giocattoli.

Una parte del materiale donato lo si deve anche alla generosità dell'edicolante Maurizio Nanni che, avendo cessato l'attività, ha ritenuto di consegnare quanto gli era rimasto per un nobile scopo. Sono stati consegnati anche alcuni calendari del 2020 prodotti dall'Associazione Gli Elefanti per sostenere l'attività rivolta ai giovani con problemi di apprendimento scolastico e il volume "Forlì. Guida al cuore della città" di Marco Viroli e Gabriele Zelli, fotografie di Fabio Casadei. Durante l'incontro è stato rammentato che già nel passato il Club ha effettuato altre analoghe donazioni oltre ad aver contribuito con alcune opere pittoriche su pannelli dell'artista Sally Galotti a rendere più a misura di bambino sia al reparto di Pediatria, sia i locali della Pediatria territoriale presso il Centro Socio Sanitario di via Colombo.