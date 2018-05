L'Orchestra Maderna a Sarajevo per il concerto finale di "Eu.terpe"

Da venerdì a domenica l’Orchestra Maderna sarà a Sarajevo per l’ultima tappa di "Eu.terpe: un’opera prima per una Europa inclusiva". Il progetto vede coinvolti oltre all’orchestra forlivese anche l’orchestra Ocal di Almeria in Spagna 10 musicisti siriani espatriati per sfuggire alla guerra della guerra e l’Associazione culturale Urban di Sarajevo; dopo il Kick of meeting svoltosi a Forlì nel giugno del 2017 è stato realizzato un bando per la selezione di tre compositori che hanno composto a sei mani il brano che rappresenta il manifesto dell'iniziativa: la musica come linguaggio universale può unire culture e tradizioni diverse.

Il 13 febbraio si è svolto a Forlì il primo concerto che ha riunito i 30 musicisti, preceduto da una serie di iniziative. Il primo marzo la “carovana Musicale” si è spostata ad Almeria ed ora c'è l'appuntamento di domenica a Sarajevo. "Il progetto che ha posto l’accento anche sulla situazione dei migranti trova proprio a Sarajevo una situazione un po’ tesa rispetto alla questione dei migranti - viene spiegato -. Solo pochi giorni fa nel centro della città è stata sgomberata una tendopoli allestita per i profughi che stanno cominciando ad utilizzare sempre più di frequente la rotta balcanica dopo le chiusure delle frontiere di Ungheria e i controlli sempre più serrati della Croazia. In questo clima particolare portiamo la nostra musica e speriamo che ad essa si accompagni anche un ragionamento più pacato su uno degli aspetti più delicati di questo nuovo millennio".