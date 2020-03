L'ultima fake news: "Una disinfestazione notturna fatta con elicotteri". Il sindaco: "Seguite solo fonti ufficiali"

"Una disinfestazione notturna fatta con elicotteri". E' la "fake news" che sta circolando in queste ore sulle chat e sui social network. A Galeata sono tanti i cittadini che si sono rivolti al sindaco Elisa Deo per chiedere informazioni a riguardo. ''Ovviamente non è vero - evidenzia il primo cittadino -. Occorre considerare solo le informazioni che arrivano da fonti ufficiali". Dal sindaco anche un invito ad "non scovare fantomatici casi locali positivi di Coronavirus". Da Deo l'invito a "dimostrare di non riuscire a rispettare due regole basiche".

Nella foto il sindaco Elisa Deo