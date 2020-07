L'ultima proiezione fu in inverno: dopo mesi di chiusura riapre il CineFlash di Forlimpopoli

Giovedi 16 luglio riapre il Cineflash dopo la lunga chiusura imposta dal covid-19. Sulla base delle nuove regole Covid verrà proposto un unico spettacolo a sera per sala e le proiezioni inizieranno ad orari scaglionati 20.30 - 21.00 - 21.30 (ultimo spettacolo). "Sarà obbligatorio entrare con la mascherina da indossare sempre in tutti i locali del cinema - viene spiegato - Una volta entrati in sala e preso posizione sulla propria poltrona il film potrà essere visionato senza la mascherina cosi da "gustarvi" serenamente la visione del film".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

ORARI PROGRAMMAZIONE:

dal 16 al 22 luglio (spettacoli unici)

- BOMBSHELL 20.30

- GLI ANNI PIU BELLI 20.30

-SONIC - il film 20.30

- IL DELITTO MATTARELLA: 21.00

- LES MISERABLES: 21.00

- UN FIGLIO DI NOME ERASMUS 21.30

- THE GRUDGE 21.30