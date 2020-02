L'Università per i più piccoli arriva anche a Bertinoro: dall'ingegneria alla storia con Unijunior

Per la prima volta Bertinoro ospita una lezione di Unijunior, conoscere per crescere, ciclo di lezioni organizzate all’interno di sedi universitarie, tenute gratuitamente da docenti e ricercatori universitari e pensate per i bambini e bambine con età 8/14 anni. Le lezioni della quinta edizione di Unijunior dei Campus di Cesena e Forlì hanno preso il via sabato 18 gennaio e si concludono sabato 29 febbraio. Tanti gli argomenti in programma: ingegneria, traduzione, lingue, psicologia, neurologia, sociologia, diritto, biologia marina e storia.

Sabato 15 febbraio alle 15:30, Bertinoro ospita presso la sede del centro Universitario di Bertinoro la lezione su Cyberbullismo: rischi e opportunità di internet e social media. Per maggiori informazioni:https://www.unijunior.it/calendario/centro-residenziale-universitario-di-bertinoro/cyberbullismo-rischi-e-opportunita-di-internet-e-social-media.

La proposta di tenere una lezione a Bertinoro è stata fortemente voluta dall’assessore alle Politiche Educative, Sara Londrillo: "Il progetto Unijunior, unico in Italia nel suo genere, ha l'obiettivo di avvicinare i più piccoli al mondo del sapere e della ricerca con lezioni tenute da docenti universitari che utilizzano l’esperienza pratica, il gioco e il divertimento per coinvolgerli. Per i bambini e le bambine di quella fascia di età è inoltre molto affascinante poter svolgere le lezioni nelle aule dove studenti più grandi assistono ai corsi e sostengono gli esami. Anche ai giovani studenti verrà consegnato il libretto su cui registrare le lezioni seguite con l’autografo del professore/essa".

Il progetto si rivolge alle famiglie del territorio. E’ possibile iscriversi solo on line al seguente link: https://www.unijunior.it/negozio/lezioni-unijunior/pacchetto-lezioni-forli-cesena, scegliendo una lezione o un pacchetto di 6 tra le 13 lezioni proposte. Per partecipare è previsto il pagamento di un'unica quota associativa/assicurativa di 30 euro per accedere alle aule universitare e per ricevere il libretto dello studente. Qui il calendario delle lezioni dei campus di Forlì e Cesena: https://www.unijunior.it/forli/calendario-forli