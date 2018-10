La 5E di Ragioneria si ritrova quarant'anni dopo il diploma

Dopo 40 anni dal diploma di ragionieria, la classe 5E si è ritrovata per una cena al ristorante Le Querce. E' stata una piacevole rimpatriata all'insegna dell'entusiasmo e senza la malinconia del tempo che passa. E' la semplice formula per restare "amici per sempre". Hanno partecipato Enio Bronzini, Massimo Picchi, Daniele Laghi, William Ragazzini, Pierangelo Lacchini, Vinicio Casadio, Patrizia Valentini, Marilena Manetti, Antonella Lambruschi, Patrizia Fiorentini, Paola Andreini, Manuela Asioli, Claudio Rossi, Patrizia Salaroli, Giorgio Siboni, Lorella Camporesi, Valeria Santolini e Manuela Silimbani.