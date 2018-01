La Bcc dona un elettrocardiografo all'Avis di Forlì

La Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese Imolese ha donato all'Avis Forlì un eletrocardiografo. L’apparecchio è particolarmente innovativo perché trasmette in tempo reale alla Cardiologia gli elettrocardiogrammi che vengono effettuati sugli aspiranti donatori ed in particolar modo sui ragazzi delle classi quinte incontrati in occasione degli accessi nelle scuole della Città. Sveltendo la tempistica di refertazione cardiologica, è possibile chiamare l’aspirante donatore entro tempi più celeri e abbreviare così l’iter donazionale. L'Avis Comunale ringrazia l'istituto di credito "per la sensibilità dimostrata e la grande generosità". Come sottolinea Marco Gentile, responsabile dell’Unità di Raccolta di Avis Forlì, "la presenza dell’elettrocardiografo in questo momento risulta davvero utile e proficua per mantenere il trend positivo in atto, ad oggi infatti, le donazioni mostrano un saldo di 62 unità in più rispetto allo scorso anno".