La Befana dei Romiti è arrivata sui pattini: festa all'insegna della solidarietà

La Befana dei Romiti è arrivata sui pattini. Il quartiere forlivese ha festeggiato la vecchina domenica pomeriggio al Villa Romiti. La prima fase della festa ha visto lo spettacolo del gruppo sportivo forlivese Asd Forlì Roller. E' seguito lo show di un artista di strada che ha meravigliato il pubblico con le bolle di sapone. Sul finale si è presentata all'interno del palazzetto la Befana, che ha distribuito calze per tutti i bambini presenti. Ci sono stati giochi e intrattenimenti per tutti i bambini con la presenza anche di Babbo Natale che è giunto all'interno del palazzetto. Il ricavato della festa sarà devoluto in beneficenza.