La Befana è anche a teatro: il "Fabbri" apre ai bambini per la "Zuppa di sasso"

Domenica alle ore 10.30 un dono speciale per bambini e le famiglie presso il Teatro Diego Fabbri di Forlì, corso Diaz, con lo spettacolo “Zuppa di sasso” offerto da Accademia Perduta-Romagna Teatri. Una bella novità per questa edizione della Befana dei Quartieri, proporre ai bambini un evento culturale, a teatro, è un'opportunità importante per la loro crescita.

Lo spettacolo è ispirato ad una fiaba che risale ad epoche in cui giramondo e viandanti incontravano gli abitanti di villaggi sul loro percorso, stranieri che chiedevano ospitalità e ristoro e che con qualche espediente sapevano conquistare la fiducia degli abitanti dei luoghi che attraversavano, risvegliando in loro sentimenti dimenticati... Diffidenza e sospetto lasciano posto via via ad amicizia, felicità e leggerezza. L'ingresso a Teatro è gratuito fino ad esaurimento posti (apertura dalle ore 9.30).

In attesa della Befana dalle 11.00 in piazza Saffi musica curata da Radio Bruno e intrattenimento con Gruppo VIP di Clown Terapia, Associazione Teatro delle Forchette e AVIS. Alle ore 12.15 discesa acrobatica della Befana dal campanile di San Mercuriale, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì/Cesena. A seguire distribuzione delle calzette da parte della Befana stessa, del Sindaco e degli Amministratori del Comune, insieme a nonni vigile e rappresentanti dei Comitati di Quartiere.

La Befana dei Quartieri conferma anche la dimensione solidale dell'evento: le offerte per le calzette saranno donate alla Pediatria dell'Ospedale di Forlì. In caso di maltempo l'intera manifestazione si svolgerà all'interno del Teatro.