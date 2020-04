"La Biblioteca Saffi a casa tua", video letture per i più piccoli e non solo

Anche in questi giorni particolari la Biblioteca comunale Saffi intende portare avanti le sue attività di promozione del libro e della lettura fra i suoi utenti più piccoli e lo fa con l'iniziativa "Io resto a casa. La Biblioteca Saffi a casa tua". "Con la rubrica “Ora di merenda”, a cura della funzionaria della biblioteca Silvia Scapinelli, tutti i martedì e venerdì, alle 16.30 ora di merenda, le nostre bibliotecarie terranno compagnia ai bambini leggendogli “ad alta voce” belle storie e mostrandogli le pagine degli albi illustrati pubblicati dalle più interessanti case editrici italiane per ragazzi".

Complessivamente le video letture saranno 10 dedicate ad una fascia di età dai 3 ai 10 anni e disponibili sulla pagina Facebook della Biblioteca @bibliotecasaffi. La rassegna si apre martedì 7 Aprile con la prima lettura: “Una splendida giornata” di Richard Jackson, illustrato da Suzy Lee, tradotto da Sara Ragusa ed edito da Terredimezzo nel 2017.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“L'iniziativa - afferma l'assessore Melandri - risponde al nostro impegno dedicato all'attività di promozione della lettura, attività che non intendiamo arrestare neanche in questo periodo di chiusura della Biblioteca civica Saffi. Anzi, proprio in questo momento difficile, i canali social ci permettono di sperimentare nuovi spazi e nuove modalità di comunicazione per una missione della Biblioteca che rimane sempre la stessa, in ogni circostanza: offrire a tutti gli utenti, soprattutto ai più piccoli, tante possibilità di incontrare nuove storie e abitare la fantasia”.