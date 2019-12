"La biodiversità è Una", premiata la 2°A della scuola media Mercuriale

Un diorama simbolo dell’agro-biodiversità in campagna, elaborato dai ragazzi della II A della scuola media G. Mercuriale, è stato l’elaborato vincitore della seconda annualità del progetto "La Biodiversità è Una", iniziativa a premi che Fondazione Uomo, Natura, Ambiente ha lanciato per la prima volta nel 2017 sul territorio di Forlì rivolgendosi alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Gli studenti sono stati premiati a Caccia e Country Expo, manifestazione fieristica di riferimento nel territorio dedicata anche al tema della biodiversità. In particolare, nell’anno scolastico 2018-2019 il progetto ha coinvolto 8 istituti comprensivi di Forlì, 30 classi e oltre 680 studenti.

Il tema dell’Agro-Biodiversità è stato scelto per sensibilizzare i giovani studenti alla tutela del territorio e alla diversità biologica animale e vegetale di interesse agrario. Al centro delle lezioni anche le ricadute delle scelte alimentari sull’agro-ecosistema e l’importanza della civiltà contadina nel patrimonio storico e culturale romagnolo. L’ambientazione del diorama ha ripreso l’argomento trattato nel corso delle lezioni in classe previste per l’anno scolastico 2018/2019.Come premiazione, la classe vincitrice ha avuto modo di passare una giornata presso la fattoria didattica Rivalta, scoprendo le colture, i metodi di difesa e come cucinare la tipica piadina romagnola con prodotti a Km0.

"Come Fondazione Una abbiamo voluto dare un contributo importante al territorio forlivese attraverso la definizione di un progetto didattico che miri ad accrescere la cultura della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale locale, e quindi di tutto ciò che rappresenti tutela della biodiversità del territorio in cui si vive– ha commentato Giovanni Ghini, referente referente per l’Emilia Romagna di Fondazione Una - la scuola è il luogo d’elezione dove parlare e sperimentare, in quanto rappresenta un ambiente in cui liberamente i giovani sollevano domande, si appassionano e coltivano il gusto della scoperta, della trasformazione di sé e della realtà".

"Siamo orgogliosi di aver sponsorizzato la visita alla fattoria didattica Rivalta e aver contribuito alla realizzazione di questo percorso formativo per i ragazzi della scuola Mercuriale di Forlì - ha dichiarato Elena Piovaccari, referente Agriturismi di Coldiretti Forlì-Cesena -. Questi progetti sono importanti per la formazione dei ragazzi che rappresentano il futuro e che fin da piccoli iniziano ad avvicinarsi in maniera appassionata e corretta all’ambiente".

"Coop. Atlantide ha fondato il proprio lavoro e la propria storia da ormai trent’anni sulle attività didattiche legate all’ambiente – ha commentato Massimo Gottifredi, presidente di Coop. Atlantide - e siamo onorati e orgogliosi di essere partner di Fondazione Una per il progetto Biodiversità è Una, un progetto didattico che volge al futuro formando i ragazzi alla tutela del territorio e dell’ambiente".

Dopo l’avvio del progetto in forma sperimentale nell'anno scolastico 2017-2018, sviluppandoil tema della Biodiversità nelle aree protette, e quello appena conclusosi sull’ Agro-Biodiversità; per l’anno scolastico in corsola sfida sarà lanciata sul tema dellaBiodiversità urbana; i ragazzi saranno quindi chiamati a rappresentare l’idea dibiodiversità negli ambienti cittadini. In linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, infatti, sarà posta l’attenzione sull’evoluzione delle città sostenibili, dello sviluppo dei centri urbani nel corso della storia e sulle ricadute delle scelte dell’uomo sull’ambiente.