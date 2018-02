La Bologna Business School in visita alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Giovedì la "core faculty" della Bologna Business School ha incontrato il presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Roberto Pinza per un confronto sui temi generali dell’economia nazionale e internazionale ma anche, più nello specifico, sul ruolo delle Fondazioni nello sviluppo locale e sulle possibili collaborazioni tra i due enti. La Bologna Business School è la scuola di formazione manageriale internazionale dell’Università di Bologna, che opera attraverso team eterogenei formati da accademici, professionisti, consulenti e protagonisti del panorama socio-economico mondiale, promuovendo global MBA, master full-time, master executive ed open programs.

Parte integrante del processo formativo interno sono i cosiddetti ‘retreats’ nel corso dei quali la core faculty incontra persone ed organizzazioni per mettere a fuoco le modalità con cui mantenere ai massimi livelli la propria offerta accademica. Quest’anno il retreat è stato dedicato alla “Via Emilia” ed in tale contesto i 50 docenti della Bologna Business School sono stati ospiti della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì per un incontro coordinato dal dean Massimo Bergami e dal direttore della sede di Forlì del Dipartimento di Scienze Aziendali Massimo Spisni.

Nel corso dell’incontro il presidente della Fondazione Roberto Pinza, rispondendo anche alle domande dei docenti della Bologna Business School, ha illustrato brevemente lo scenario economico nazionale ed internazionale, per soffermarsi quindi su quello regionale e territoriale, caratterizzato da un crescente peso dell’economia turistica e della cultura. Pinza è quindi passato ad illustrare il crescente ruolo delle Fondazioni nello sviluppo dei rispettivi territori di riferimento, anche a fronte del duplice processo da una parte di riduzione del numero delle Fondazioni dotate di forti capacità erogative e dall’altro di trasformazione che sta investendo in maniera sempre più profonda i tavoli istituzionali, ed in tale contesto ha quindi richiamato al suo maggior ruolo anche la stessa Business School dell’Alma Mater, ricordando come le università rappresentino oggi un partner di assoluto primo piano, non solo sul fronte della didattica e della ricerca, nei programmi di sviluppo territoriale.