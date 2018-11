La carica degli oltre 1600 partecipanti alla 45esima Cavalcata dei Colli Bertinoresi

45esima Cavalcata dei Colli Bertinoresi e conclusione della prima edizione del progetto scolastico su "bullismo-integrazione, legalità e sano stile di vita". 1643 i partecipanti a questa bellissima edizione domenica scorsa della corsa artusiana tra camminatori, podisti e Promesse di Romagna. Ben 186 i giovani al via nelle varie categorie promesse, senza contare l'eccezionale presenza da parte dei familiari e delle associazioni che hanno aderito alle quattro corse del progetto scolastico che, durante tutto il 2018, ha visto coinvolti gli studenti e le classi dell'Istituto comprensivo "E. Rosetti" di Forlimpopoli e, dei tanti forlimpopolesi che fin dalle prime ore del mattino hanno scelto di essere presenti in piazza per ritrovarsi partecipi anch'essi di un grande evento sportivo, ma soprattutto di una festa delle Associazioni.

Non solo cucina, Forlimpopoli è riuscita ad esprimere anche nello sport una grande passione, riportando in chiave moderna una classica del podismo romagnolo che ha richiamato giovanissimi e famiglie. Merito dell'asd Polisportiva Azzurra e dell'incredibile lavoro svolto dai suoi volontari. E' stata assegnata per la prima volta la "Coppa Azzurra", importante trofeo in puro argento dal peso di 2,5 chili, dedicato ai giovanissimi, e che ogni anno sarà assegnato alla classe, gruppo, squadra o individuo che si sarà distinto in ambito sportivo per meriti. Quest'anno è stata vinta dalla 4^A elementare De Amicis che oltre al trofeo porta a scuola un assegno di 500 euro; seconda classificata la 4^C elementare De Amicis anch'essa premiata con un assegno da 500 euro; terze classificate a pari merito la 2^C elementare Don Milani e la 5^B elementare Don Milani rispettivamente con 250 euro. Un grazie infinito a tutti gli sponsor sostenitori, in particolar modo alla Farmacia Comunale di Forlimpopoli della rete ForlìFarma, e a tutte le associazioni e volontari che hanno reso possibile tutto questo. L'appuntamento è per l'edizione del 2019.