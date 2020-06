La Caritas ringrazia la Coop. For.B per la sanificazione del Buon Pastore

La Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro ringrazia la cooperativa sociale For.B di Forlì per la sanificazione del Buon Pastore. La grande centrale caritativa di via Dei Mille, nella persona del direttore Filippo Monari, parte dal presupposto che, nonostante l’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando e il distanziamento sociale che come cittadini siamo chiamati a rispettare, la comunità forlivese si è simbolicamente stretta in un grande abbraccio fatto di volontariato, di aiuto verso chi si trova a vivere in una condizione di difficoltà, di donazioni in termini economici, alimentari e di prestazioni lavorative.

“Grazie a tutte le azioni realizzate da singoli cittadini, aziende, associazioni e cooperative del territorio – continua Monari - la Caritas è riuscita non solo a fronteggiare il momento di crisi e la conseguente riorganizzazione dei servizi, ma anche ad accogliere le numerose richieste delle tante famiglie e dei singoli in difficoltà”. Monari spezza una lancia particolare per la Cooperativa Sociale For.B: “Sono stati a dir poco straordinari – precisa – avendo donato tutti gli interventi di sanificazione realizzati nei mesi di maggio e giugno in tutti i locali della sede Caritas di Via dei Mille 28, indispensabili ai fini della ripresa delle attività di ascolto e di accoglienza di persone prive di dimora”.

Composta da 120 dipendenti, di cui più del 50% sono persone con un disagio certificato e foriera di 14 attività sul territorio, For.B è cooperativa di tipo “B” per l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati ed emarginati. Nata nel 2015 per fusione di due storiche realtà locali, come Co.For.Pol ed Ecosphera, è la più grande cooperativa di inserimento lavorativo del comprensorio forlivese. Il suo campo d’azione riguarda principalmente cura del verde, disinfestazioni e raccolta differenziata.