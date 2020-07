La Casa di riposo Zangheri alza gli scudi dopo la relazione dell'Ausl

La Casa di Riposo Pietro Zangheri interviene in seguito alla relazione presentata giovedì pomeriggio in commissione consiliare da Roberto Bandini dell'Igiene e Sanità Pubblica Ausl Romagna. La Zangheri sottolinea che "pur intendendo rimanere estranea al dibattito politico che non le appartiene, non accettando tuttavia alcuna strumentalizzazione del proprio operato, precisa che la gestione della struttura anche nella fase pandemica è avvenuta nel rispetto delle disposizioni maggiormente tutelanti la salute degli ospiti ed operatori, ai quali va riconosciuta la mostrata comprensione e dedizione".

La casa di riposo evidenzia che "anche quando le indicazioni sanitarie erano carenti e contraddittorie, la Casa di Riposo Pietro Zangheri ha ispirato la sua azione a criteri di assoluta diligenza e perizia pur con le limitate risorse a disposizione ed in assenza di riscontro da parte dell'Ausl alle richieste di immediata analisi tramite tampone di tutti i soggetti presenti in struttura".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La struttura ribadisce inoltre rispetto alla relazione dell'Ausl, "più volte usata sulla stampa da attori politici, è stato dato puntuale riscontro nei termini e luoghi competenti, evidenziando anche le inesattezze ivi contenute ma che di nuovo si leggono". Secondo la Zangheri "le generalizzazioni e approssimazioni" che ancora la casa di riposo riscontra, "conducono lontano dalla realtà fattuale e producono discredito alla Casa di Riposo oltre che a chi le esprime".