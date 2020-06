La casa editrice punta sul romanzo del giovane meldolese: in poche ore vendute centinaia di copie

La campagna di crowdfunding che vede protagonista il giovane meldolese Andrea Robertazzi e il suo romanzo ‘Senza Passato’ è iniziata nel migliore dei modi, con circa cento copie prevendute nelle prime dodici ore. Un risultato importante, considerato che l’obiettivo finale fissato dalla casa editrice Bookabook, duecento copie, ha un tempo stimato di realizzazione di cento giorni. La comunità locale, con Meldola e Forlì in testa, ha fatto sentire tutto il proprio sostegno al giovane autore romagnolo, che già nei prossimi giorni potrebbe raggiugere il goal finale e vedere pubblicato il proprio romanzo.

Una dimostrazione di vicinanza e sostegno da parte di tutta la provincia, che ha deciso di sposare a pieno la causa di questo giovane scrittore meldolese. Laureato in Giurisprudenza e con esperienza pluriennale nel mondo del giornalismo sportivo e locale, Andrea Robertazzi è al suo romanzo d'esordio e ha ambientato il proprio scritto in una località dal nome immaginario ispirata proprio al suo paese d'origine, Meldola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La campagna di pre-acquisto resterà comunque aperta a tutti anche nei prossimi mesi sul sito della casa editrice "https://bookabook.it/libri/senza-passato/". Il libro potrà essere acquistato sia in formato digitale, al costo di circa sette euro, sia in formato cartaceo, al costo di quindici euro. La produzione e la spedizione sono previste entro un tempo tecnico di circa quattro mesi per coloro che acquisteranno durante la fase di pre-order.