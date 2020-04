La comunità cinese dona mascherine, visiere e disinfettanti ai medici di famiglia

La comunità cinese ha donato mascherine, visiere e disinfettanti a tutti i medici di medicina generale di Forlì e Forlimpopoli. "Fino a ora il progetto “Fimmg Ok”, per indicare una giornata “Ok”, intesa senza decessi fra i medici, non ha raggiunto il suo obiettivo - viene spiegato -. Infatti, attualmente sono 150 i medici caduti nell’esercizio della professione in aumento rispetto alla scorsa settimana. Colleghi che con serietà dedizione e sacrificio ogni giorno si sono dedicati ai pazienti senza risparmiarsi in questo momento di particolare emergenza, perché non si fa il medico, si è medici sempre".

Nella foto il dottor Alessandro Ragazzini mentre riceve il pacco contenente Dpi donato dalla comunità cinese da Xie Baoming