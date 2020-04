La cooperativa sociale assicura tutti i dipendenti contro il Covid-19

In questo delicato momento la Cooperativa Sociale Formula Solidale prosegue il suo lavoro al servizio della comunità, con le attività essenziali di pulizia e sanificazione e i servizi ambientali di raccolta rifiuti. Si è inoltre attivata per la produzione di mascherine in cotone lavabile all’interno dei due laboratori di sartoria gestiti, uno interno e uno esterno al Carcere di Forlì.

Formula Solidale presta la massima attenzione alla tutela della salute dei lavoratori, tanto più nell’attuale emergenza sanitaria. Tra le misure messe in campo per infondere sicurezza e fiducia in tutti i lavoratori la Cooperativa ha sottoscritto un’assicurazione sanitaria in caso di contagio da Covid, che prevede un’indennità giornaliera in caso di ricovero.

A sostegno dei lavoratori dei servizi sospesi, il CdA ha deliberato all’unanimità di farsi cari- co dell’anticipo dell’ammortizzatore sociale FIS, previsto dal Governo, che sarà liquidato dall’INPS nei prossimi mesi. In tal modo, pur trattandosi di un salario ridotto, tutti i dipen- denti interessati potranno comunque far fronte alle spese per il mantenimento della famiglia.

La Presidente Manuela Raganini e tutto il CdA ringraziano i soci lavoratori per l’impegno e la collaborazione dimostrati in questo periodo di difficoltà: nonostante le preoccupazioni e i rischi la squadra di Formula Solidale continua la propria attività con professionalità.

“Ora più che mai la Cooperazione è e sarà il modo di fare impresa che ci farà uscire da questo momento di crisi, senza che nessuno rimanga indietro.” La Presidente conclude con questo messaggio di speranza e rinnova gli auguri di buona Pasqua a tutti i lavoratori di Formula Solidale.