La Croce Rossa cerca volontari a Castrocaro e a Meldola

La Croce Rossa cerca Volontari. Partiranno infatti a breve due nuovi corsi per diventare volontario di Croce Rossa. A Castrocaro il primo incontro si terrà mercoledì 17 gennaio alle 20.30 nella sede della Cri (via Battanini, 13) mentre a Meldola giovedì 1 febbraio alle 20.30 nella sede di (via Rimbocca-Ca baccagli c/o Istituzione Drudi-Meldola). E' possibile iscriversi a partire dai 14 anni di età e - dopo aver frequentato i 9 incontri serali - sarà possibile contribuire alle numerose attività dell'associazione, sia in ambito sociale che in ambito sanitario. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a corsibase@criforli.it