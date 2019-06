La donna al centro, le socie dei Soroptimist Club fanno il punto su progetti e programmi

Si è svolto sabato al Circolo della Scranna un incontro con le rappresentanti dei Club dell’Emilia-Romagna, presieduto da Elisabetta Lenzini, vice presidente nazionale e da Raffaella Orazi, presidente del Club di Forlì. Una trentina le socie presenti, provenienti dai Club di Bologna, Modena, Forlì, Ravenna e Rimini. Dopo il saluto di Orazi, ha preso la parola Lenzini che ha riferito sui temi dibattuti a Palermo nel 121esimo Consiglio Nazionale, dove al centro degli interventi è stata la donna col suo fondamentale apporto nell’ambito della società civile internazionale.

Tanti i progetti e le proposte per accrescere competenze, professionalità, specializzazioni nella piena consapevolezza del proprio ruolo: dalla formazione per l’inserimento nel mondo del lavoro di donne giovani e meno giovani, al sostegno a donne con fragilità o a carcerate che imparano mestieri per un nuovo futuro, da collaborazioni con Biblioteche e scuole per contrastare una certa “povertà educativa”, ad attività di prevenzione delle malattie cardiovascolari dedicate ad un pubblico femminile.

Infine attenzione particolare anche ai progetti internazionali, come quello per favorire opere di canalizzazione delle acque in Ruanda. I Club presenti hanno ciascuno messo a fuoco eventi, convegni, proposte portati avanti con determinazione per un sempre maggiore rispetto della dignità della donna e per il giusto riconoscimento delle sue capacità.