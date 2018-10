La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa: ritrovato il 41enne che si era allontanato

E' stato ritrovato il 41enne che da alcuni giorni si era allontanato da casa e la cui famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. I Carabinieri hanno gestito le ricerche, non trovando fin da subito elementi per non ritenere l'uomo in una situazione di pericolo per sè e per gli altri. Gli inquirenti avevano considerato anche l'eventuale ipotesi di un allontanamento volontario. Domenica il sospiro di sollievo. L'appello era stato diffuso anche dal Comune di Predappio, che dalla sua pagina Facebook aveva invitato a prendere contatto con i Carabinieri in caso di avvistamento.