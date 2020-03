La fatica sul volto: azienda milanese dona creme idratanti per gli operatori sanitari

In questo momento di emergenza, ogni contributo può sostenere ed alleviare la fatica chi è in prima linea contro il Coronavirus. Viaggiano in tv, sui social e sui quotidiani online e cartacei le immagini delle piaghe sul volto degli operatori sanitari, conseguenza del portare, per ore ed ore, gli occhiali e le mascherine per proteggersi da quel nemico infido, il coronavirus, ma soprattutto per poter rimanere accanto e aiutare chi quel nemico lo ha dentro di sé.

La prevenzione della malattia, che prevede anche l’uso continuo delle mascherine per gli “addetti ai lavori” degli ospedali, ha la controindicazione di mettere a dura prova la pelle. In questi giorni, grazie alla segnalazione e alla collaborazione della dottoressa Lisa Pasini di Forlimpopoli e della dermatologa Maria Bandini di Faenza, la ditta SVR di Milano ha donato al reparto di Anestesia e Rianimazione di Forlì delle creme idratanti per impedire lesioni al viso, generate da presidi di protezione individuali.

