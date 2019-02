La Fumettoteca intervistata da Caterpillar su Rai Radio2

Adesioni a M'illumino di Meno 2019. Gianluca Umiliacchi, direttore della Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle", al Centro Nazionale Studi Fanzine nella serata di martedì è stato invitato per parlare dell'adesione che la Fumettoteca ha promosso per la manifestazione nazionale. Caterpillar, nota trasmissione radiofonica condotta da Massimo Cirri, Sara Zambotti, Paolo Labati, Saverio Raimondo e Laura Troja, ha raggiunto telefonicamente la sede fumettotecaria per porre domande e informarsi di questa nuova realtà, unica in tutta la Regione Emilia-Romagna. "M'illumino di Meno" è la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili. Un'iniziativa simbolica e concreta che fa del bene al pianeta e ai suoi abitanti ed è per questo motivo che, inizialmente la Fanzinoteca d'Italia 0.2, la Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" aderisce con la sua sesta partecipazione.