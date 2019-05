La galeatese Arianna Ulivi a Tel Aviv per l'Eurovision Song Contest

Arianna Ulivi, la galeatese trapiantata a Milano, è stata inviata a Tel Aviv per Radio Iulm, la radio dell’università nella quale la studentessa frequenta il corso di comunicazione media e pubblicità. L’edizione di quest’anno si tiene a Tel Aviv in Israele, il partecipante per l’Italia è Mahmood, vincitore dell’ultimo festival di Sanremo, con la sua canzone “Soldi”. LEurovision Song Contest è un festival che nasce nel 1956 prendendo spunto proprio dal Festival di Sanremo, con l’idea di unire un’Europa appena nata. I partecipanti della prima edizione erano 7, basti pensare che ad oggi l’Eurovision conta 41 paesi partecipanti. Sabato ci sarà la finale. “L’atmosfera è bellissima, si conoscono persone che vengono da tutti i paesi del mondo! E la musica unisce tutti", afferma Arianna, già veterana dell’Eurovision Song Contest. Infatti la ragazza ha partecipato come cantante per San Marino nel 2014. “Da lì mi sono appassionata all’Eurovision e al giornalismo, sono molto fiera di rappresentare la mia università in questo contesto".