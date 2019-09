La "galleria a cielo aperto" di via Regnoli inserita nell'app turistica Coded4walking

L'Associazione culturale Regnoli41, che si occupa della valorizzazione di via Regnoli e del centro storico in generale ha inserito nella app 'Coded4walking' l'itinerario "Particolari". Si tratta di un percorso ad anello che si svolge nel centro storico di Forlì partendo dal polo museale di San Domenico. Una guida alla scoperta dei principali monumenti della città, e di attività commerciali e artigianali rappresentative della filosofia del 'buon vivere', da tempo promossa dall'associazione. Tra le varie tappe spicca anche la "Galleria a cielo aperto", il progetto d'arte urbana che da diversi anni permette di abbellire le facciate dei palazzi di via Regnoli, una piacevole passeggiata nel cuore forlivese.

Coded4Walking è una raccolta interattiva di percorsi urbani e naturalistici, composti da una successione di punti di interesse e corredati da risorse multimediali. Ampiamente personalizzabile, grazie anche alla geolocalizzazione che permette di ricevere notifiche in caso di itinerari nelle vicinanze. Coded4Walking è scaricabile gratuitamente per Android su Google Play.