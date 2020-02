La generosità dei Lions: a "Commercianti per un giorno" raccolti 1500 euro per l'Ail

1500 euro. E' la somma raccolta dai soci del Lions Forlì Host in occasione di "Commercianti per un giorno", la tradizionale iniziativa promossa dalla Fiera di Forlì domenica scorsa, che gestito la postazione del club. Al termine della giornata si sono sentiti molto soddisfatti. Il lavoro di raccolta dei materiali, donati generosamente dai soci Lions e non solo, da proporre nello stand concesso dall'ente fieristico, fra l'altro con lo spazio raddoppiato in seguito alla rinuncia di un'altra associazione, è durato diverse settimane impegnando un gruppo consistente di volontari.

Mentre per la giornata di domenica è stato necessario garantire la presenza di numerose persone per vendere quanto era stato incettato e spiegare che il ricavato sarebbe stato utilizzato per sostenere le attività dell'Ail, Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma. La soddisfazione è arrivata quando si è saputo che il ricavato è stato di 1.500 euro. Particolarmente compiaciuto Foster Lambruschi, presidente del Lions Club Forlì Host, per il risultato raggiunto. Grazie all'impegno dei soci, con i fondi raccolti si potrà dare un concreto aiuto al sodalizio mediante l'acquisto di attrezzature per i nuovi locali della sede di viale Roma 88.