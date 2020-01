La gente si diverte, la Polizia lavora per garantire la sicurezza: una notte senza particolari criticità

C'è chi ha salutato l'arrivo del 2020 facendo festa, chi a casa, chi in Piazza e chi nei vari ristoranti del territorio, e chi ha pattugliato la città per garantire una notte sicura a tutti i forlivesi e non. Gli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì sono stati impegnati in cinque interventi per schiamazzi e persone “alticce”, ma senza conseguenze. Vi è stata una lite in una discoteca del centro tra due stranieri, con uno dei coinvolti che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso. Il ferito è stato dimesso con una prognosi di otto giorni.



Altro accesso al “Morgagni-Pierantoni” per una persona che ha riportato una lieve abrasione al collo causata da un petardo. La prognosi in questo caso è di sei giorni. Sempre il personale della Polizia di Stato è stato impegnato in un sopralluogo per in tentativo di furto in abitazione. Notte tranquilla per i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Forlì-Cesena.