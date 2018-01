La giunta Drei perde un altro pezzo: si è dimesso l'assessore Nevio Zaccarelli

La giunta di Davide Drei perde un altro pezzo: si tratta di Nevio Zaccarelli, assessore all'Ambiente e al Bilancio, planato in giunta dopo le dimissioni dell'assessore all'Ambiente precedente, Alberto Bellini, ed ex sindaco di Bertinoro. Ad annunciare le dimissione di Zaccarelli è stato lo stesso sindaco Davide Drei, a margine di una conferenza stampa. La notizia delle dimissioni era già ampiamente nell'aria nel mese di dicembre, con Zaccarelli che sarebbe stato pregato di attendere il varo del bilancio e della nuova società pubblica dei rifiuti Alea Ambiente.

Il sindaco ha parlato di motivi personali di Zaccarelli dietro questa scelta e lo ha ringraziato per il lavoro svolto su due deleghe chiave come appunto il bilancio e l'ambiente. Non è stato ancora nominato un sostituto. La coincidenza delle dimissioni con i termini per il deposito delle candidature delle elezioni politiche potrebbe far pensare, per i più maliziosi, che le dimissioni siano state rassegnate in vista di una candidatura dell'assessore Pd.