La grande mostra sul Mito di Ulisse tende la mano alla Caritas forlivese

“Sono già cinque anni – dichiara Massimo Ciampa, rappresentante di Mediafriends onlus, il braccio solidale di Mondadori, Medusa e Mediaset - che a Forlì si è deciso di coniugare l’arte alla solidarietà, devolvendo una parte del biglietto d’ingresso alla mostra del San Domenico, attraverso la Fabbrica del Sorriso, a progetti caritativi”. Se dal 2015 al 2019 è stata operata una raccolta fondi finalizzata a dare ai più piccoli, in Italia e nel mondo, la possibilità di uscire dalla povertà, dal disagio e dall’emarginazione (in tutto sono stati finanziati dieci progetti), la grande mostra “Ulisse, l’Arte e il Mito” appena avviata al San Domenico, consente di mettere nel mirino solidale un progetto totalmente forlivese. La Fondazione Cassa di Risparmio e l'associazione Mediaset Friends hanno, infatti, deciso di contribuire alla realizzazione della “Casa Betania”.

Promosso dalla Fondazione Buon Pastore di Forlì, prevede la riqualificazione dell'opera segno di Caritas nei locali diocesani di Santa Maria del Fiore, in via Ravegnana, per lo svolgimento delle prime accoglienze emergenziali di persone con disagio sociale, in particole i giovani a rischio di emarginazione. “Il progetto – dichiara il direttore Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro, Filippo Monari - oltre a sostenere la riqualificazione degli spazi di accoglienza, include il potenziamento delle funzioni di filtro del centro di ascolto, inserendo nel prossimo autunno anche il centro diurno con nuove proposte educative, di accompagnamento e inclusione delle persone accolte”.

Saranno inoltre sostenute azioni formative per sostenere il volontariato dei giovani, forme di cittadinanza attiva e di solidarietà civile. L’iniziativa sarà promossa mediaticamente dalla stessa Mediaset Friends onlus sui media locali e nazionali e sui social. La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì coglie l’occasione della vernice della grande mostra internazionale “Ulisse, l’Arte e il Mito”, per ringraziare gli altri soggetti privati dell’iniziativa: Elfi Spa, Ima Spa e Mapei Spa. “La nostra speranza – conclude Ciampa – è di continuare a raccogliere e di poter raccontare, grazie alle donazioni dei visitatori della mostra, nuovi progetti solidali da finanziare in Italia e nel mondo”