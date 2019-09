La Guardia di Finanza celebra il patrono San Matteo - FOTO

Sabato in Duomo è stata celebrata una funzione religiosa, in onore di San Matteo apostolo, canonizzato Santo Patrono della Guardia di Finanza nel 1934. Alla presenza di tutti gli Ufficiali e di una folta rappresentanza di finanzieri di ogni ordine e grado, in servizio nei Reparti dipendenti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì, è stata celebrata la Messa.



Nel corso della liturgia eucaristica il celebrante ha ricordato l’importante figura dell’Evangelista, la nascita della sua vocazione e la forte passione che riponeva nel suo operare. In tal senso ha quindi esortato tutte le fiamme gialle a proseguire con pari passione ed intensità nell’opera svolta quotidianamente a salvaguardia della collettività, ringraziando tutti i presenti per l’attività svolta a tutela della legalità e le loro famiglie per le difficoltà che devono superare.

La cerimonia ha visto anche la partecipazione di una rappresentanza della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.