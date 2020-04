La legatoria editoriale Berti di Forlì dona cinquantuno album alla Ostetricia di Forlì per tutti i neonati

La Legatoria editoriale Berti ha donato oggi cinquantuno album fotografici per tutti i neonati dell'Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Forlì, diretta dalla dottoressa Angela Bandini. "Sono stati donati ventitrè album azzurri per i neonati maschi e ventotto rosa per le femmine - spiega la coordinatrice ostetrica Giuseppina Greco - Un album fotografico per neonati è un regalo molto significativo. Perché una volta cresciuto, il figlio potrebbe voler vedere i propri istanti, riviverli, perché non può “ricordarli” del tutto. Fotografare ogni istante e ogni momento è importante, perché ogni giorno è unico e irripetibile nella loro storia. Dal momento del loro arrivo, la crescita di un neonato è molto veloce: nel giro di pochi mesi, si cominciano a vedere le somiglianze, e dopo arrivano le prime parole, i primi passi…Per questo ringraziamo di cuore la Legatoria per aver regalato alle famiglie questo bellissimo oggetto".

