La leggenda mondiale degli scacchi Anatolij Karpov fa visita alla scuola "La nave"

Anatolij Karpov, leggenda mondiale degli scacchi all’Open Day delle Scuole La Nave. La scuola ha ospitato il campione mondiale russo di scacchi, a Forlì per un progetto patrocinato dal Comune su Scacchi e legalità. La Nave da anni, in collaborazione con il circolo scacchistico forlivese, hanno inserito gli scacchi come materia curricolare. Dall’infanzia fino alla scuola secondaria i bambini si allenano su una scacchiera gigante e i più grandi si cimentano in partite e tornei partecipati tutti gli anni da centinaia di giovani scacchisti. Gli scacchi coniugano in modo straordinario i valori dello sport alle capacità della mente. Allenano al rispetto delle regole, al problem solving e al pensiero computazionale. Grande è stato l’entusiasmo con cui gli alunni delle scuole La Nave hanno accolto Mister Karpov che ha firmato tanto autografi e si è poi recato in Fiera a giocare una partita simultanea su 25 scacchiere.