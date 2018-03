La lezione precedente non è servita: nuova denuncia per un ubriaco al volante

E' di due denunce il bilancio dei controlli svolti nel fine settimana dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, lungo la Statale Tosco-Romagnola e via Emilia. Nella nottata tra domenica e lunedì un forlivese di 42 anni, alla guida di una "Bmw", è stato deferito all'autorità giudiziaria per guida in stato d'ebrezza, poichè sorpreso con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,15 grammi per litro. Per il trasgressore anche il ritiro della patente e la decurtazione di dieci punti dalla stessa.

Uno ucraino di 44 anni, residente a Faenza, già recidivo per guida in stato d'ebrezza, è stato "beccato" mentre transitava a Villanova alla guida di una Smart con 1,56 grammi per litro. Inoltre è stato sanzionato in quanto circolava da più di un anno senza aver richiesto la conversione della patente di guida da ucraina a italiana. Sono complessivamente 26 i conducenti sanzionati, di cui una decina per il mancato uso della cintura di sicurezza.