La linea 4 dei bus torna finalmente in piazza saffi, in arrivo anche la riduzione della sosta a pagamento

A breve la linea 4 del trasporto pubblico, quella per intenderci che collega la Cava al Ronco lungo l’asse della via Emilia, tonerà a far transito diretto da piazza Saffi, “con mezzi adeguati e non inquinanti”. E’ l’annuncio sul centro storico reso noto durante l’intervista che si è tenuta sabato sera alla Festa Democratica di San Martino in Strada. Il primo cittadino è stato intervistato dai giornalisti Fabio Campanella (ForlìToday), Marco Bilancioni (Il Resto del Carlino) ed Enrico Pasini (Corriere Romagna).

Il ritorno degli autobus in piazza Saffi è stata una delle richieste più pressanti dei commercianti, le cui rappresentanze hanno posto una sorta di ultimatum all’amministrazione, chiedendo di affrontare tre temi urgenti. Novità arriveranno anche sulla sosta a pagamento, che dovrebbe essere ridotta al pomeriggio. “La settimana prossima la porteremo in giunta”, conferma Drei. Novità in vista, infine, anche per lo storico Hote della Città, un altro punto nero di abbandono nel cuore della città. “L’hotel è di proprietà della Fondazione Garzanti, stiamo seguendo i contatti con i possibili gestori, in quanto c’è più di un interessato, tra alcune settimane ci potrebbero essere novità da annunciare”, spiega il primo cittadino. Una cosa che invece mai e poi mai Drei farà nella questione del centro storico? “Riportare le auto in piazza Saffi”.